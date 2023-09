Ferragnez | la nuova fashion blogger di famiglia | Vittoria conquista i social

Leggi su grantennistoscana

(Di martedì 19 settembre 2023) In casanon è più Chiara Ferragni, ma la piccolala veradella. Tutti la adorano! Uno dei punti di forza di Chiara Ferragni e Fedez è essere riusciti a far del propriaun business redditizio e questo è indubbio. Non sarebbe allora nata la serie tv “The” che ha inevitabilmente legato la loro storia d’amore alla cosa tanto pubblica quanto mediatica. E malgrado la seconda stagione rispetto alla prima abbia ricevuto meno consensi e sia stata meno chiacchierata, l’episodio extra uscito lo scorso 14 settembre ha dato linfa vitale all’imprenditrice digitale e al cantante. Chiara Ferragni e Fedez hanno fatto della loroun riconoscibilissimo marchio di fabbrica – (Foto Ansa) ...