Fermana-Recanatese oggi in tv | data | orario e diretta streaming Serie C 2023 2024

(Di martedì 19 settembre 2023) Tutte le informazioni relative alla, l’, latv e lodi, match valevole per la quarta giornata del campionato italiano di. La compagine marchigiana, reduce da un pareggio a reti bianche, vuole cercare di portare a casa i tre punti davanti al pubblico di casa. I giallorossi, invece, in questo derby tutto marchigiano vanno a caccia del successo per lasciare le posizioni di bassa classifica. La partita andrà in scena nella giornata di martedì 19 settembre alle ore 18:30 e sarà trasmessa insu Sky Sport 257. SITO LEGA PRO RISULTATI E CLASSIFICA SportFace.

Curiosità: L'Unione Sportiva Recanatese, meglio nota come Recanatese, è una società calcistica italiana con sede nel comune di Recanati, in provincia di Macerata. Milita in Serie C, la terza divisione del campionato italiano.

... Vis Pesaro vs Virtus Entella diretta Sky Sport 256 e in streaming su NOW Telecronaca: Andrea Calderoni Ore 18:30 Serie C NOW 4a Giornata Girone B:vsdiretta Sky Sport 257 e in ......- Gubbio (Serie C) - SKY SPORT CALCIO e SKY SPORT (canale 254) Pergolettese - Triestina (Serie C) - SKY SPORT (canale 255) Vis Pesaro - Entella (Serie C) - SKY SPORT (canale 256)...

Fermana-Recanatese, Derby con bomber Paponi a Pesaro Quotidiano Sportivo

FERMANA-RECANATESE. I precedenti della sfida con i leopardiani Fermana F.C.

Il Pontedera cerca la prima vittoria casalinga contro il Gubbio, mentre la Spal affronta la Lucchese in una sfida ricca di ricordi. L'Arezzo di Paolo Giovannini ospita l'Olbia, mentre Cesena e Ancona ...I gialloblù in campo per dare continuità al buon inizio di stagione. Il mister: "Seconda gara in 72 ore, valutiamo bene le forze" ...