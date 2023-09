Federica Sciarelli volto dei ‘film dossier’ Rai

(Di martedì 19 settembre 2023)Non c’è soltanto Chi l’ha Visto? in serbo pernella stagione televisiva 2023/2024. La giornalista e conduttrice romana sarà, infatti, alla guida degli spazi di approfondimento dedicati ad alcuni appuntamenti cinematografici che verranno trasmessi, prossimamente, sulle reti principali Rai. Una raccolta di film dossier che avrà come scopo principale quello di creare dei dibattiti in grado di sensibilizzare i telespettatori su determinate tematiche. A rivelarlo Adriano Di Maio, Direttore Cinema e Serie Tv, in occasione della conferenza stampa che si è tenuta ieri per presentare l’offerta seriale e cinematografica 2023/2024. “Con la direzione Approfondimenti riproporremo il film dossier, dove il film verrà introdotto da qualche minuto di dibattito e poi, in coda, un quarto d’ora ...

Curiosità: Federica Sciarelli (Roma, 9 ottobre 1958) è una giornalista e conduttrice televisiva italiana, cronista parlamentare e consigliera dell'Ordine dei giornalisti del Lazio.

Non c'è soltanto Chi l'ha Visto in serbo per Federica Sciarelli nella stagione televisiva 2023/2024. La giornalista e conduttrice romana sarà, infatti, alla guida degli spazi di approfondimento dedic ...