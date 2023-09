Curiosità: La Piemontese è una razza bovina autoctona del Piemonte originariamente a triplice attitudine. Viene utilizzata oggi principalmente per la carne, in particolare per la presenza di una iperplasia muscolare della coscia (detta fassone o doppia coscia), e rappresenta tuttora un elemento caratterizzante del territorio piemontese.

Commenta per primo L'ex dirigente di Milan, Inter, Juve e Napoli, Marco, ha concesso una lunga intervista a Tuttosport in cui ha analizzato il momento del calcio ...- 'I grandi fondi, ......e Mirabelli). Gli arrivi, sulla carta, sono tutti di qualità e alzano sicuramente il tasso a disposizione di Pioli, alla prova più difficile e stimolante della carriera. Gligli ...

Fassone: “Americani e arabi nel calcio Caso Milan emblematico” Pianeta Milan

Fassone: "Ecco la differenza tra americani e arabi nel calco. Il caso del Milan è emblematico" Milan News

L’ex AD del Milan Marco Fassone ha rilasciato un’ampia intervista a tutto tondo a TuttoSport, riportata da Calciomercato.com. NEWCASTLE COME CITY E PSG – “In Europa abbiamo già visto la parabola di Ma ...L'ex dirigente di Milan, Inter, Juve e Napoli, Marco Fassone, ha concesso una lunga intervista a Tuttosport in cui ha analizzato il momento del calcio mondiale. NEWCASTLE COME CITY E PSG - "In Europa ...