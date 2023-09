(Di martedì 19 settembre 2023) Citazione diretta ada parte della procura di Milano per Leonardo Piastrella, 40 anni e residente a Narni, noto come Ermes Maiolica, accusato di diffamazione per avere diffuso sul web la ...

Curiosità: Una bufala è un'affermazione falsa o inverosimile, diffusa a prescindere da qualunque tipo di controllo di veridicità, sulla base del cosiddetto principio della "post-verità". Si definisce anche "bufala mediatica", quando la falsa notizia viene diffusa e amplificata dai mass media, intenzionalmente oppure involontariamente, a causa delle insufficienti verifiche sulle fonti della notizia.

... 40 anni e residente a Narni, noto come Ermes Maiolica, accusato di diffamazione per avere diffuso sul web ladi Fedez e J - Ax arrestati con 28 grammi di cocaina in via Montenapoleone. ...Sullariga di queste parole ecco anche il messaggio del direttore sportivo Sansalone : "Abbiamo fatto una settimana intensa ed oggi è andata male. Ho visto un buon primo tempo con trame di ...

Falsa notizia su Fedez e J-Ax, indagato citato in giudizio Agenzia ANSA

15 settembre Incontro “Sai distinguere una notizia vera da una falsa ... Asl Roma 1

Durante la terza puntata del Grande Fratello, Rosy Chin e Beatrice Luzzi si sono scontrate e l'attrice non ha usato parole lusinghiere per la ...Citazione diretta a giudizio da parte della procura di Milano per Leonardo Piastrella, 40 anni e residente a Narni, noto come Ermes Maiolica, accusato di diffamazione per avere diffuso sul web la fals ...