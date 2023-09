Fabrizio Corona di nuovo nei guai | stavolta c’entrano Fedez e Chiara Ferragni | chi la fa | l’aspetti!

Leggi su donnapop

(Di martedì 19 settembre 2023) Cosa succede fra? Per la coppia milanese non sembra essere un periodo facile: ultimamente – dopo l’uscita della puntata speciale di The Ferragnez – sono sulla bocca di tutti! Come sappiamo, negli anni l’ex Re dei Paparazzi non si è mai risparmiato in frecciatine e critiche sull’influencer di Cremona...