F1 | Helmut Marko | “Verstappen avrebbe vinto a Singapore senza safety car A Suzuka torneremo a dominare”

Leggi su oasport

(Di martedì 19 settembre 2023) Dopo la vittoria di Carlos Sainz, che aha interrotto il digiuno di vittorie della Ferrari nel Mondiale di F1, e ha contestualmente stoppato la striscia di affermazioni della Red Bull e di Max, nel circus più ambito e prestigioso del motorsport non si fa che parlare. In particolare a prendere voce sono gli “sconfitti” della scuderia anglo-austriaca, con unche non le ha mandate a dire promettendo ai rivali un dominio in lungo e in largo a. “Se laCar fosse intervenuta due giri prima,la corsa“, ha dettoalla Bild. “Crediamo di sapere più o meno perché abbiamo avuto questi problemi. Dopo questa prestazione in gara, sono fiducioso che il ...