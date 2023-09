F1 | Ferrari prossima a un record negativo L’astinenza nel GP del Giappone è tra le più lunghe di sempre!

Leggi su oasport

(Di martedì 19 settembre 2023) Suzuka, 10 ottobre 2004, Michael Schumacher vince perentoriamente il Gran Premio deldavanti al fratello Ralf e a Jenson Button. È la dodicesima affermazione stagionale per il tedesco, all’epoca unassoluto, nonché la quattordicesima (su diciassette gare!) per la. Ebbene, chi avrebbe mai pensato che quello sarebbe rimasto per tempo immemore l’ultimo successo della Scuderia di Maranello nel Paese del Sol Levante? Sono passati 19 anni, durante i quali si sono disputate 16 edizioni del GP nipponico (quelle del 2020 e 2021 sono state cancellate a causa della pandemia); è occasionalmente anche cambiato il circuito (nel 2007 e nel 2008 si è corso al Fuji) e i regolamenti sono stati stravolti, ma il Cavallino Rampante non ha più trionfato sull’Isola dell’Honshu. Sei volte ha festeggiato la Mercedes, cinque la Red Bull, ...