(Di martedì 19 settembre 2023) Leggi Anche Usa, ruba piccolo aereo e minaccia di schiantarsi su centro commerciale: dopo ore di paura, atterra e viene arrestato Leggi Anche Panico su un aereo dagli Usa a Roma: è 'sceso' per oltre ...

Curiosità: Carolina Kostner (Bolzano, 8 febbraio 1987) è una pattinatrice artistica su ghiaccio italiana.

L'uomo è riuscito ad atterrare senza problemi in un'area vicino a North Charleston, nelladel Sud. Il jet F - 35B Lightning II, hanno fatto sapere le autorità, era partito dalla stazione ...L'esercito americano ha chiesto aiuto agli abitanti delladel Sud per ritrovare un jet F - 35 che è andatodopo un incidente. I militari non riescono a capire dove siano finiti i resti del velivolo, di cui si sono perse le tracce nel ...

F-35 "perso" in Carolina del Sud, trovati i resti TGCOM

«Se vedete il nostro caccia F-35, chiamateci»: il bizzarro appello ... Open

L'esercito degli Stati Uniti ha lanciato un insolito appello alla popolazione del Carolina del Sud. «Aiutateci a localizzare un costoso aereo stealth scomparso domenica».Le forze armate degli Stati Uniti hanno riferito di aver trovato il relitto dell'aereo militare F-35 di cui si erano perse le tracce dopo che il pilota si era lanciato con il paracadute. Ne danno ...