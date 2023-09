Eventi - Myfleetsolution al Fleet&Business Day 2023

Leggi su quattroruote

(Di martedì 19 settembre 2023) Gestire la flotta in outsourcing non è ancora una prassi molto diffusa nelle aziende italiane. Il gruppo Consecution, sul mercato da oltre 15 anni, offre questo servizio che non impiega risorse interne e consente risparmi su acquisti e gestione. Ha circa cinquemila clienti in Italia e un'offerta strutturata su tre pilastri: gestione flotte (), noleggio a breve termine per la copertura di esigenze temporanee (con il brand Rent 365) e brokeraggio di noleggio a lungo termine (Consecution). Le soluzioni partono dalla gestione amministrativa e tecnica dei veicoli (assicurazioni, tagliandi, contravvenzioni ecc) e possono essere completate con analisi sullo stato del parco, valutazione del costo totale d'esercizio, consulenza per le misure correttive e relativi monitoraggio e reportistica per le valutazioni economiche, gestionali e di rapporti con il personale. ...