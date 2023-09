Eventi - La Renault al Fleet&Business Day

Leggi su quattroruote

(Di martedì 19 settembre 2023) La Suv che non c'era e quella reinventata. Lasta iniettando dosi sempre maggiori di elettrificazione nella sua gamma e accanto alle auto native a corrente rinforza la pattuglia delle ibride con modelli altrettanto inediti. Così, dopo la Suv Austral, classe media e 5 posti, è appena arrivata la sua sorella allungata e a 7 posti, a riscoprire il nome dell'auto che più si è identificata col valore dell'abitabilità, l'Espace. Tutti e due i modelli, con motori ibridi, saranno schierati il 21 settembre per i test drive dei fleet manager che si sono iscritti al Quattroruote Fleet&Business Day, la giornata organizzata dalla nostra testata alla Cantina Bellavista in Franciacorta, e dedicata ai responsabili delle flotte aziendali. Un'iniziativa per far loro conoscere meglio le prospettive della transizione energetica attraverso incontri, contatti con l'industria e le ...