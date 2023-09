Eventi estremi e allagamenti Giuliacci | Tanta pioggia in poco tempo

(Di martedì 19 settembre 2023) L'autunno è alle porte. Sebbene queste ultime giornate di clima mite ci abbiano fatto credere che il caldo non ci avrebbe abbandonato, ora arriva la risposta degli esperti. Attraverso le ultime previsioni meteo, il team del colonnello Marioha assicurato che una forte instabilità proveniente dal Nord Europa scatenerà un ciclone e questo, a sua volta, provocherà l'arrivo di forti precipitazioni su tutta la penisola italiana. A partire dal prossimo weekend l'autunno avanzerà verso la nostra penisola. Come si legge sul sito meteo.it, "tra sabato 23 e domenica 24 settembre arriveranno correnti d'aria molto instabili provenienti dal Nord Europa che daranno vita a un ciclone". Poi i meteorologi spiegano meglio: "Già nella giornata di venerdì 22 settembre infiltrazioni fresche giungeranno sul bacino mediterraneo causando intense ...

Curiosità: Un fenomeno meteorologico estremo (in inglese extreme weather) è un evento meteorologico influenzato dal cambiamento climatico e quindi dall'impatto ambientale dell'uomo. I fenomeni metereologici estremi esistevano anche prima del cambiamento climatico di questo secolo. A causa dell'innalzamento delle temperature dovuto all'effetto serra, i fenomeni estremi aumentano in intensità e frequenza. Per assenze di controlli sulle emissioni di CO 2 e per la generica varietà di fasce climatiche, la zona maggiormente colpita da questi avvenimenti è quella degli Stati Uniti. La gran parte dei Paesi europei e non, negli ultimi tempi, sta però cercando di evitare questo tipo di problemi imponendo sanzioni o divieti riguardanti l'inquinamento umano, spesso affrontando l'episodio con dibatti come la XXVI Conferenza delle Parti dell'UNFCCC.

