Eurobasket femminili 2025 | sorteggiati i gironi di qualificazione | Italia con Repubblica Ceca | Germania e Grecia

(Di martedì 19 settembre 2023) E’ stato effetuato il sorteggio deidelle qualificazioni che porteranno alla prossima edizione del Women’s. Un evento che tornerà ina 18 anni di distanza, con altri tre co-organizzatori in: ogni Paese ospiterà un girone della prima fase, a partire dai Quarti di finale si giocherà solo ad Atene. Girone I per le Azzurre, insieme a. Nei prossimi giorni sarà reso noto il calendario completo dei Qualifiers: la prima finestra si gioca a novembre 2023 (partite il 9 e il 12), la seconda a novembre 2024 e l’ultima a febbraio. Girone A: Spagna, Paesi Bassi, Austria, ...

Curiosità: I Campionati europei femminili di pallacanestro FIBA sono una competizione sportiva continentale a cadenza biennale organizzata dalla FIBA Europe, la federazione europea della pallacanestro. La denominazione ufficiale della manifestazione è FIBA EuroBasket Women.

L’Europeo Femminile di pallacanestro torna in Italia a 18 anni di distanza dall’edizione del 2007 che venne giocato in Abruzzo, con la fase finale a Chieti. Gli altri ...Sono state confermate a Monaco di Baviera le teste di serie per le qualificazioni FIBA Women's EuroBasket 2025 in vista del sorteggio che si svolgerà a Mies, in Svizzera, ...