Curiosità: L'euro (simbolo: €, codice ISO 4217: EUR; AFI : /'uro/; plurale invariabile oppure, meno comunemente, "euri") è la valuta ufficiale dei paesi della zona euro e quella unica attualmente adottata da 20 dei 27 Stati membri dell'Unione europea, aderenti all'Unione economica e monetaria (UEM). La moneta è suddivisa in 100 centesimi.

Inoltre, per escludere opzioniconvenienti, vanno valutati i costi di gestione , ovvero quelli ... che permettono di operare in valute diverse dall'e inviare bonifici a commissioni ridotte. ...La videoproiezione, quella tradizionale, in tempi di schermi da 98" sotto i 3000, non se la passa bene. Le sirene dei giganteschi LCD sono dannatamente tentatrici: mettere da ... Eimporta che ...

Euro poco mosso sul dollaro a 1,0679 La Sicilia

Euro poco mosso, scambiato a 1,0824 dollari Agenzia ANSA

Avvio di giornata senza sensibili variazioni per l'euro sui mercati valutari. La moneta unica europea passa di mano a 1,0679 in calo dello 0,12% sulle quotazioni di ieri sera. Sullo yen la moneta unic ...Poco più di 135mila euro per consulenze esterne a cui aggiungere 146mile euro di compensi per i patrocini legali: totale 281mila euro.