Erdogan | il Karabakh è parte dell' Azerbaigian

(Di martedì 19 settembre 2023) Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha affermato che il Nagorno Karabakh è parte del territorio dell'Azerbaigian e l'imposizione di qualunque altro status nella regione non sarà mai accettato.

Curiosità: Il Nagorno Karabakh (in italiano talvolta anche Karabakh Montuoso, Alto Karabakh o Karabakh Superiore), o Artsakh in lingua armena, è una regione geografica senza sbocco sul mare, sita nel Caucaso meridionale e appartenente geograficamente all'Altopiano armeno. Si sviluppa all'estremità sud orientale della catena montuosa del Caucaso Minore e copre una superficie di 8223 km².

Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha affermato che il Nagorno Karabakh è parte del territorio dell'Azerbaigian e l'imposizione di qualunque altro status nella regione non sarà mai accettato.

Il governo azero annuncia di aver conquistato 60 postazioni militari e chiede ai separatisti di deporre le armi. Il presidente turco interviene all'Onu e difende l'offensiva di Baku ...Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha affermato che il Karabakh è parte del territorio dell'Azerbaigian e l'imposizione di qualunque altro status nella regione non sarà mai accettato. (ANSA) ...