(Di martedì 19 settembre 2023) "E'che la, e per far sì che lafinisca il prima possibile vorremmo essere d'aiuto": lo ha detto i presidente turco Recep Tayypin un'intervista ...

Curiosità: Il panturchismo è un movimento ideologico che cerca di promuovere l'unione di tutti i popoli turchi, compresi – almeno in origine – anche gli ungheresi, collegato all'ideologia turanica (assai diffusa, anche a livello ufficiale, in Ungheria, Turchia e Giappone). Il padre del panturchismo è considerato l'orientalista ungherese Ármin Vámbéry.

"E'ovvio che la guerra durerà a lungo, e per far sì che la guerra finisca il prima possibile vorremmo essere d'aiuto": lo ha detto i presidente turco Recep Tayypin un'intervista all'......per fermare i migranti perché quei paesi 'non sonodemocratici'. È la stessa sinistra che sostiene il nucleare iraniano, indica spesso la Cina come modello e fa dare i miliardi a'. ...

Erdogan, 'è abbastanza ovvio che la guerra durerà a lungo' Agenzia ANSA

Erdogan, 'è abbastanza ovvio che la guerra durerà a lungo' QUOTIDIANO NAZIONALE

"E' abbastanza ovvio che la guerra durerà a lungo, e per far sì che la guerra finisca il prima possibile vorremmo essere d'aiuto": lo ha detto i presidente turco Recep Tayyp Erdogan in un'intervista a ...Erdogan, invece, decide di riaprire quello ostile all'ingresso ... Lo scorso gennaio era stato già convocato l'ambasciatore svedese, con l'accusa alle autorità di non fare abbastanza per impedire le ...