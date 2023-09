Erdogan avverte la Svezia e la Nato | mantenga le sue promesse | i terroristi circolano a Stoccolma

(Di martedì 19 settembre 2023)la: “deve mantenere le sue” nella lotta al terrorismo affinché la Turchia apra la strada al suo ingresso nella. Il presidente turco denuncia la presenza di “cheliberamente per le strade di“. “Affinché ciò accada”, ha detto Recep Tayyipin un’intervista alla rete Tv statunitense Pbs parlando del via libera della Turchia, “ladeve mantenere le sue”. “Le organizzazioniche devono cessare immediatamente le loro manifestazioni nelle strade die porre fine alle loro attività – ha aggiunto– perché vedere cosa succede è molto importante ...

Curiosità: Fethullah Gülen (Pasinler, 27 aprile 1941) è un predicatore e politologo turco (autore di oltre 60 libri), studioso dell'Islam e leader del movimento Gülen, conosciuto più significativamente come Hizmet (Il servizio). Ha fondato una rete di scuole principalmente in Turchia ma anche in altri paesi.

ha accusato l'Ue di fare di tutto per tagliare i ponti con la Turchia. "L'Unione Europea si sforza di tagliare fuori la Turchia ed è evidente. Noi faremo le nostre valutazioni e decideremo se ......0 miliardi di dollari secondo l'OCSE " l'ONGche ciò è dovuto principalmente al fatto che ... Ciò si è visto in particolare con la Turchia, conche ha minacciato di aprire le sue ...

Il Presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha dichiarato che l'Unione Europea sta tentando di tagliare le sue relazioni con la Turchia, in seguito al rapporto critico del Parlamento europeo. Erdogan ha ...Il presidente Recep Tayyip Erdogan, commentando il rapporto di Bruxelles critico nei confronti della Turchia, si è scagliato contro l’Ue, accusandola di volere tagliare le sue relazioni con Ankara.