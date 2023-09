Equitazione | Piergiorgio Bucci è il quinto e ultimo degli azzurri per Barcellona

Leggi su oasport

(Di martedì 19 settembre 2023)è l’convocato della formazione azzurra che prenderà parte alla Finale della FEI Nations Cup di salto ostacoli di, che si svolgerà adal 27 settembre al 1 ottobre. La Federazione Italiana Sport Equestri, attraverso il Dipartimento Salto ostacoli, ha inoltrato questa mattina la notizia della convocazione al cavaliere azzurro che completa così il Team Italia che partirà per la Spagna. Marco Porro, selezionatore, ha preso questa decisione dopo due settimane di attenta osservazione. Le finali disaranno particolarmente importanti, poiché verrà assegnato un pass olimpico per Parigi 2024 alla squadra meglio classificata tra quelle che ancora non si sono qualificate per i prossimi giochi a cinque cerchi. La squadra italiana di ...