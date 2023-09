Equitazione e Ippica in Italia | Un Focus sulle Discipline Equestri

Leggi su nuovasocieta

(Di martedì 19 settembre 2023) L’può vantare una tradizione equestre antica e vivace, evidenziata dalla presenza di numerosi ippodromi storici sparsi sul territorio nazionale. All’interno del vasto universo dell’, l’si distingue come una dellepiù seguite e praticate. La corsa al galoppo è particolarmente amata dal pubblicono. Questo tipo di competizione vede cavalli di razza purosangue, in gran parte di origine inglese, impegnati in corse su distanze significative. Essi sono guidati da cavalieri o fantini che si siedono su una sella. In netto contrasto, troviamo le corse al trotto. In questa disciplina, il cavallo è noto come “trottatore” e viene guidato da un “driver”. A differenza del fantino, il driver non si siede direttamente sul cavallo, ma su un piccolo calesse a due ruote chiamato ...