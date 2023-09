Equilibrio | pazienza ed entusiasmo | l’Atalanta ha bisogno del suo popolo

Curiosità: Pietre in equilibrio è una forma di espressione artistica consistente nella realizzazione di composizioni fatte con pietre poste in equilibrio una sull'altra, che in apparenza sembrano essere fisicamente impossibili. Le opere hanno sempre una durata limita, da pochi secondi ad alcuni giorni. Possono essere incluse in questa forma di espressione artistica anche gli inukshuk. Negli ultimi anni movimenti di artisti nati in diverse parti del mondo hanno promosso la diffusione di questa forma d'arte.

