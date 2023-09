Empoli | Zanetti esonerato Torna l' allenatore Andreazzoli

Curiosità: Paolo Zanetti (Valdagno, 16 dicembre 1982) è un allenatore di calcio ed ex calciatore italiano, di ruolo centrocampista.

Empoli, Zanetti esonerato: in panchina torna Andreazzoli

Dopo il 7-0 contro la Roma e il difficile inizio di stagione, in casa Empoli si è deciso di procedere per il cambio in panchina: i toscani hanno deciso di esonerare Paolo Zanetti. Si attende l'ufficialità da parte dell'Empoli per l'esonero del tecnico Paolo Zanetti e del suo staff. Determinante per la decisione del club la goleada subita all'Olimpico da parte della Roma che ha chiuso la partita sul 7-0.