Empoli | Zanetti esonerato Torna in pole Andreazzoli

(Di martedì 19 settembre 2023) Al posto disembra ormai certo il ritorno di Aurelio. Per il tecnico sarà la terza avventura sulla panchina dell'L'articolo proviene da Firenze Post.

Curiosità: Paolo Zanetti (Valdagno, 16 dicembre 1982) è un allenatore di calcio ed ex calciatore italiano, di ruolo centrocampista.

FLOP 0 : come i punti raccolti finora dal suoa fronte di una caterva di gol subiti. Urge un'inversione di trend e di marcia. Altrimenti la sola inversione che farà sarà quella per ...Aurelio Andreazzoli è ufficialmente il nuovo allenatore dell'. Il tecnico sta già allenando in questi minuti al Sussidiario dello stadio empolese il gruppo ...prende il posto di Paolo, ...

Empoli, “Zanetti esonerato. Torna l'allenatore Andreazzoli” Quotidiano Sportivo

L’Empoli esonera Zanetti, al suo posto Andreazzoli la Repubblica

Torna il tecnico dell'ultima promozione. che sostituisce Paolo Zanetti, protagonista di un avvio di campionato disastroso. Decisivo, per quest'ultimo, il pesante k.o. con la Roma ...L'allenatore Paolo Zanetti, appena esonerato dall'Empoli dopo un avvio di campionato di Serie A molto difficile a due giorni dalla sconfitta ...