Empoli | ufficiale l’esonero di Zanetti | a un passo il ritorno di Andreazzoli

(Di martedì 19 settembre 2023) Attraverso un comunicato, l’ha reso noto di aver esonerato il tecnico Paolo. Fatale la sconfitta per 7-0 contro la Roma, arrivata peraltro dopo altre tre ko consecutivi prima della sosta. Il suo posto dovrebbe essere preso da Aurelio, che sta definendo con la società gli ultimi dettagli. Per lui si tratterebbe di undato che ha già allenato i toscani in due occasioni (2017-2019 e 2021-2022). Di seguito la nota del club. “Football Club rende noto di aver sollevato dall’incarico di responsabile tecnico della Prima Squadra Paoloed i suoi collaboratori Alberto Bertolini, Nicola Beati e Fabio Trentin. A mister, protagonista della cavalcata che nella stagione passata ci ha condotto alla ...

Curiosità: L'Empoli Football Club, meglio noto come Empoli, è una società calcistica italiana con sede nella città di Empoli. Milita in Serie A, la massima divisione del campionato italiano.

Ma chi assumerà la guida della squadra, in questa fase già complicata per l'che arranca e ... A breve il comunicatodel club che segnerà il primo esonerodall'avvio del ...- Paolo Zanetti non è più l'allenatore dell'. Il tecnico paga il disastroso inizio di campionato con 4 ko in quattro gare, culminato con ... si attende solo l'annuncioda parte ...

Empoli, esonerato Zanetti: ecco chi arriva al suo posto FirenzeToday

Empoli, Zanetti esonerato: in panchina torna Andreazzoli Sky Sport

Un 7-0 fatale per Paolo Zanetti, che sarà esonerato nella giornata di oggi dall'Empoli. Un tonfo troppo grande quello all'Olimpico contro la Roma, al quale si aggiungono anche ...Ieri, attraverso una nota ufficiale, il PD Toscano ha deciso di sospendere la procedura finalizzata a giungere alla quotazione in borsa della ...