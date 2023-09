Empoli | UFFICIALE | esonerato Paolo Zanetti | Andreazzoli pronto al ritorno

Curiosità: L'Empoli Football Club, meglio noto come Empoli, è una società calcistica italiana con sede nella città di Empoli. Milita in Serie A, la massima divisione del campionato italiano.

... si tratta dell'allenatore dell'Zanetti Ci sono volute solamente quattro giornate per vedere il primo esonero in questo campionato di Serie A: si tratta dell'allenatore dell', Paolo ...Attraverso un comunicato, l'ha reso noto di aver esonerato il tecnico Paolo Zanetti . Fatale la sconfitta per 7 - 0 contro la Roma, arrivata peraltro dopo altre tre ko consecutivi prima della sosta. Il suo ...

Empoli, esonerato Zanetti: ecco chi arriva al suo posto FirenzeToday

Empoli, Zanetti esonerato: in panchina torna Andreazzoli Sky Sport

E' ufficiale, l'Empoli calcio ha esonerato il tecnico Paolo Zanetti e il suo staff. "Empoli Football Club rende noto - si legge in un comunicato - di aver sollevato dall'incarico di responsabile ...IL COMUNICATO. “ Empoli Football Club rende noto di aver sollevato dall’incarico di responsabile tecnico della Prima Squadra Paolo Zanetti ed i suoi collaboratori Alberto Bertolini, Nicola Beati e ...