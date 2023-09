Empoli | ufficiale | Aurelio Andreazzoli è il nuovo allenatore

(Di martedì 19 settembre 2023) La notizia era ormai pressoché certa, ma adesso è: l’Football Club comunica di aver affidato la guida tecnica della prima squadra ad. Il tecnico ha firmato un contratto annuale con opzione per un’ulteriore stagione. Il tecnico siederà in panchina per la sfida di domenica alle 12:30 contro l’Inter. SportFace.

Curiosità: L'Empoli Football Club, meglio noto come Empoli, è una società calcistica italiana con sede nella città di Empoli. Milita in Serie A, la massima divisione del campionato italiano.

A RISCHIO L'ex Milan salterà sicuramente l'esordio in Champions League di domani sera ed è a rischio anche per la sfida di campionato del weekend contro l': al suo posto il tecnico dovrà ...A questo punto le condizioni di Calhanoglu andranno rivalutate nei prossimi giorni ed esiste la possibilità che non possa recuperare nemmeno per la trasferta domenicale diin campionato alle ...

