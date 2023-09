Empoli | Andreazzoli è il nuovo allenatore

Curiosità: Aurelio Andreazzoli (Massa, 5 novembre 1953) è un allenatore di calcio italiano, tecnico dell'Empoli.

Aurelioè ufficialmente il nuovo allenatore dell'. Il tecnico sta già allenando in questi minuti al Sussidiario dello stadio empolese il gruppo che torna a lavorare dopo la sconfitta per 7 - ......la prima panchina Crisi nera per l'che rimedia sette gol all'Olimpico contro una Roma scatenata, dopo 9' risultato già in banca. Ko che costa la panchina a Zanetti, torna in pista. ...

Salta la prima panchina in A: Empoli, via Zanetti. In arrivo Andreazzoli La Gazzetta dello Sport

Empoli, esonerato Zanetti. Al suo posto torna Andreazzoli Fiorentina.it

(ANSA) - ROME, SEP 19 - Former two-time Empoli manager Aurelio Andreazzoli on Tuesday returned to the Tuscan bench replacing Paolo Zanetti who was sacked earlier Tuesday after the basement club's ...Torna il tecnico dell'ultima promozione. che sostituisce Paolo Zanetti, protagonista di un avvio di campionato disastroso. Decisivo, per quest'ultimo, il pesante k.o. con la Roma ...