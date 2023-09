“Emorragia cerebrale” Incidente choc a scuola | 16enne gravissimo in ospedale

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 19 settembre 2023)all’interno dell’Istituto Pacinotti di Corso Gramsci di Pistoia, durante la mattinata di ieri, lunedì 18 settembre. Un ragazzo di 16 anni è stato ricoverato d’urgenza all’pediatrico Meyer di Firenze per un’e le sue condizioni sembrano gravi. Momenti di panico all’interno dell’aula con gli alunni preoccupati dopo aver visto il loro compagno crollare a terra. Immediata la telefonata al 118 e l’intervento degli operatori del 118 e un’ambulanza della Misericordia di Candeglia e Valli della Bure. Il ragazzo, sedici anni, è stato quindi portato al pronto soccorso più vicino, quello dell’San Jacopo in via Ciliegiole, in codice giallo. Leggi anche: Terribile schianto tra più mezzi, pesantissimo il bilancio e strada chiusa Cade a ...