Emma Marrone | il dolce post per il compleanno di suo padre Rosario

Curiosità: Emma Marrone, conosciuta anche come Emma, pseudonimo di Emmanuela Marrone (Firenze, 25 maggio 1984), è una cantautrice e attrice italiana.

Oggi, 18 settembre 2023,ricorda il padre per augurargli un felice compleanno. La cantante salentina ha pubblicato un selfie nelle storie Instagram, scattato con il padre alle spalle immortalato mentre dorme. ...Tra i nomi sono spuntati quelli di, Arisa , Annalisa e anche di Elodie . Ovviamente si tratta di rumor in attesa di una conferma ufficiale.

Emma Marrone, il ricordo del padre nel giorno del compleanno: «Mi manchi da morire, non è facile senza di te» Vanity Fair Italia

Emma Marrone ricorda papà Rosario nel giorno del suo ... Fanpage.it

Eppure succede spesso: Emma Marrone, Elodie, Michele Bravi e ora anche a Sangiovanni, che ha appena fatto il suo debutto davanti alla macchina da presa con Vita da Carlo 2, una serie tv in streaming ...La cantante pubblica una foto che li ritrae insieme a Tokyo: “Ero felice e non lo sapevo. Non è facile senza di te, ma non si molla mai” ...