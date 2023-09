Emicrania e cefalee | nuove prospettive di prevenzione e cura

Leggi su ilfogliettone

(Di martedì 19 settembre 2023) L'è una patologia neurologica disabilitante che ad oggi resta sotto diagnosticata e spesso non adeguatamente trattata: nonostante il suo impatto sia elevatissimo da ogni punto di vista (umano, sociale ed economico), ancora oggi viene definita una "patologia invisibile". Diverse le cause: su tutte la poca informazione e la difficoltà di una corretta diagnosi e di accesso ad un centro specializzato sul territorio. Ma in questo campo l'innovazione fa passi avanti: l'Agenzia Italiana del Farmaco ha recentemente riconosciuto la rimborsabilità di eptinezumab, primo anticorpo monoclonale anti-CGRP a somministrazione endovenosa, che ha un effetto preventivo dell'con 4 somministrazioni l'anno."Con l'ultimo lancio di un anticorpo monoclonale per la profilassi dell'- afferma Tiziana Mele, ad Lundbeck Italia - abbiamo ...