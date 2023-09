Emergenza migranti | Grandi pessimista | “Fino ad ora solo parole”

Leggi su notizie

(Di martedì 19 settembre 2023), l’Alto Commissario dell’Onu per i rifugiati Filippone ha parlato in una intervista che ha rilasciato alla “Repubblica” Una situazione davvero scomoda ed, allo stesso tempo, molto complicata quella che riguarda i. Negli ultimi giorni la questione si è intensificata sempre di più. Un vero e proprio problema per il nostro Paese, dopo l’arrivo di più di 7mila persone che sono sbarcate sull’isola di Lampedusa. Hotspot al collasso e momenti di tensione con forze dell’ordine e molto altro ancora. Dall’appello del sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, che ha chiesto aiuto al ministro della Difesa, Guido Crosetto, arrivano anche leda parte di Filippo. L’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati ne ha parlato alla ‘Repubblica’ dove ha ...