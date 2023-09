Elemental è la premiere più vista del 2023 su Disney+ | 26 | 4 milioni di visualizzazioni nei primi 5 giorni

Curiosità: La 76ª edizione del Festival di Cannes si è svolta a Cannes dal 16 al 27 maggio 2023, inaugurata dalla proiezione di Jeanne du Barry - La favorita del re di Maïwenn e chiusa da quella del film d'animazione Pixar Elemental. La giuria internazionale del concorso, presieduta dal regista svedese Ruben Östlund, già vincitore della precedente edizione del Festival, ha assegnato la Palma d'oro al francese Anatomie d'une chute di Justine Triet.

Elemental, nuovo lungometraggio originale Disney e Pixar, è finalmente arrivato sulla piattaforma di streaming e ha segnato un record di visualizzazioni. Il film diretto da Peter Sohn ha infatti ...Disney and Pixar's Elemental is the most watched movie premiere of the year on Disney+ and among its Top 10 movie premieres of all time, pulling 26.4 million v ...