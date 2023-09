“Eh Bam Bam” è un brano che racconta di un colpo di fulmine

(Di martedì 19 settembre 2023) Dal 22 settembre 2023 sarà disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme di streaming digitale “Eh Bam Bam” (LaPOP), il nuovo singolo di Tekla, Ilaria & Double Deejay. che avviene in una serata di fine estate condita da divertimento, sangria e leggerezza. L’intento è quello di lasciare quella sensazione di melanconia allegra che ogni anno al termine dell’estate ci fa vedere la magia delle cose semplici, il tramonto al mare, le vie del centro deserte, gli incontri inaspettati. Da sempre conosciuta la forte alchimia tra italiani e spagnoli, accumunati entrambi dalla radice latina, la canzone coinvolge attraverso questo suono onomatopeico, la dialettica bolognese che esprime una reazione inaspettata colma di stupore e la sonorità reggaeton. Spiegano Tekla e Ilaria a proposito del: “È stato per entrambe undi ...

Curiosità: Scott Charles Bigelow (Asbury Park, 1º settembre 1961 – Hudson, 19 gennaio 2007) è stato un wrestler statunitense. Era piuttosto famoso per il tatuaggio che copriva la sua testa e per il suo soprannome, The Beast from the East. Il suo ring name deriva da Bam Bam Rubble, un personaggio de Gli antenati (The Flintstones).

... ore 15,15 - 17,45 tecnica Mercoledì 20 ore 9 pesi, ore 15,30 - 17,45 tecnica Giovedì 21 ore 17,30 allenamento congiunto vs LPMMondovì (PalaManera, Mondovì) Venerdì 22 ore 9 pesi, ore 15,30 - 17,...... 25 - 18, 17 - 25) Sabato 16/9, ore 16.30: Insieme Marene - Savigliano - Villanova Volley0 - 3 (18 - 25, 22 - 25, 16 - 25) Sabato 16/9, ore 18.00: Villanova Volley- Sicom Cherasco 1 - 2 (20 ...

Tekla, Ilaria & Double Deejay: “Eh Bam Bam” è il nuovo singolo politicamentecorretto.com

Giotto colore ufficiale dei Bam season day. DM - Distribuzione Moderna

Dialoghi per l'Ambiente: mercoledì 20 settembre ore 19.00 l'incontro “Dall’economia circolare alla rigenerazione” alla BAM - Biblioteca degli Alberi di Milano.Oltre 6500 spettatori sui prati di BAM – Biblioteca degli Alberi Milano per la quinta edizione di Back to the City Concert. L’appuntamento promosso da Fondazione Riccardo Catella si conferma uno degli ...