Ecco perché lasciano gli immigrati in Italia | bomba-Rampini | cosa svela

(Di martedì 19 settembre 2023) Federiconon si stupisce dopo la mossa della Germania che di fatto si è rifiutata di accogliere i migranti sbarcati sulle coste di Lampedusa. A Stasera, il talk show condotto da Nicola Porro su Rete 4, l'editorialista del Corriere fa il punto sulla situazione dell'emergenza migranti. E in questo casocon una certa naturalezza spieganon dobbiamo restare sbigottiti davanti al rifiuto dei tedeschi. "La Germania da tempo porta avanti una politica di chiusura", spiega. Poi articola meglio il suo ragionamentondo quali sono le cause di questo "blocco" delle frontiere. "La Germania qualche anno fa aveva applicato la politica delle porte aperte per tutti. Una politica che si è dimostrata disastrosala Germania ha dovuto fare ...

Curiosità: Fortunato Cerlino (Napoli, 17 giugno 1971) è un attore italiano.

Le nuove norme 'folli' della riforma del Codice della Strada rendono la vita dell'automobilista più dura di quella di uno scafista Se quelli per mare e per terra, per i migranti che sono in acqua e ...una cosa che non vorrei si pensasse di me. Scrivo col cervello, nonho un cervello, masono il mio cervello. E la voce fa parte del corpo Ah, i poeti vedono con le orecchie! E ...

Il pilota indagato: atto dovuto, inchiesta sul tragico schianto Avvenire