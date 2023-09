Ecco la nuova Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile

(Di martedì 19 settembre 2023) Il Comitato interministeriale per la transizione ecologica (Cite) ha approvato ieri laper lo. “Non un libro delle buone intenzioni, ma un quadro d’azione per la sostenibilità ambientale, economica e sociale”, ha commentato il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto Fratin. Il documento declina gli obiettivi dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite adattandoli al contesto del nostro Paese. Approvata la prima volta nel 2017, laè stata rivista nel 2022 dopo un confronto che ha coinvolto i ministeri competenti, la Conferenza Stato-Regioni, gli enti territoriali e la società civile. La, per poter raggiungere i 17 Obiettivi dell’Agenda 2030, basa le proprie azioni sulle cosiddette cinque “P”: Persone, ...

Curiosità: Ecco noi per esempio... è un film italiano del 1977 diretto da Sergio Corbucci.

i film proposti da Rai 5. 'Io, Daniel Blake' (2016), in onda il 19 settembre In seguito a un ... cinque lavoratori cercano a fatica di adattarsi allarealtà durante il periodo di transizione....per la, ottava, stagione . Le puntate inedite della Soap andranno in onda su Rai1 alle ore 16.05 . Scopriamo insieme le Trame delle prime cinque puntate , dal 25 al 29 settembre 2023 .le ...

Da multe a bici e monopattini, ecco il nuovo codice della strada Il Sole 24 ORE

Codice della strada, ecco le nuove norme choc su alcol e droghe Start Magazine

È stato presentato in una Commissione consiliare aperta alla cittadinanza il progetto di riqualificazione relativo all’area dell’ex Cinema Verdi, una modifica urbanistica significativa per il ...Un abitante della Papua Nuova Guinea è stato filmato mentre viene fotografato per la prima volta con una Polaroid.