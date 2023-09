Ecco i RIIZE

Leggi su panorama

(Di martedì 19 settembre 2023) "Il nome del nostro gruppo è composto da due parole - rise e realize - per questo faremo sempre del nostro meglio per essere all'altezza della situazione e realizzare i nostri sogni". Seoul, 4 settembre. Anche se stiamo assistendo al suo debutto, WONBIN (??), membro dei, parla con una disinvoltura solitamente riservata agli idol più esperti. Anche se il gruppo incontra la stampa per la prima volta in questa soleggiata giornata di settembre, ihanno già superato tutte le aspettative con oltre 1,03 milioni di album pre-ordinati dai loro fan e dagli appassionati di K-pop. Ihanno anche battuto il record di gruppo K-pop più veloce a raggiungere 1 milione di follower su Instagram solo quattro giorni dopo il lancio del loro account. Il loro debutto, dopotutto, ha attirato curiosità e grande entusiasmo, poiché sono il primo ...