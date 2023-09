È stato un missile ucraino La rivelazione sull' attacco al mercato in Donbass | cos' è successo

Curiosità: Il 9K720 Iskander (in cirillico: 9K720 , nome in codice NATO: SS-26 Stone) è una famiglia di sistemi missilistici balistici tattici ipersonici a corto raggio (SRBM) di fabbricazione russa, sviluppato dal KBM Kolomna ed entrato in servizio nel 2006 presso le forze armate russe.

In primo luogo, ilsembra esserelanciato da nord - ovest, un'area sotto il controllo delle forze ucraine, e si sa che in quel momento erano in corso lanci di missili antiaerei proprio ...unucraino vagante, non un attacco russo, ad aver causato l'esplosione mortale in un mercato ucraino all'inizio di questo mese. Lo rivela un'indagine del Times e adesso si attendono ...

Secondo un’analisi del New York Times il bombardamento della città ucraina di Kostiantynivka sarebbe stato causato da un missile lanciato per errore dall’Ucraina Il Post

Strage al mercato: "Missile lanciato dagli ucraini, non dai russi" Today.it

Il bombardamento del mercato di Kostiantynivka del 6 settembre del 2023 è stato uno degli episodi più sanguinosi dall’inizio del conflitto. La caduta di un missile sulle strade affollate ha provocato ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito ...