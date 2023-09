E’ sempre Cartabianca | ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata

(Di martedì 19 settembre 2023) Nel sera di oggi su Rete 4 è andata in onda una nuovadel talk show E’condotto da Bianca Berlinguer. Non siete riusciti al’ultimo appuntamento per colpa di un impegno improrogabile? Niente paura, vi spieghiamo in pochi minutiriladi E’del 19 Settembre in TV e streaming. Non perdiamo dunque altro tempo in chiacchiere e iniziamo subito con la nostra guida.ladi E’del 19 Settembre Ladi E’...

Curiosità: È sempre Cartabianca è un programma televisivo italiano di genere talk show, politico e rotocalco, in onda in prima serata su Rete 4 dal 5 settembre 2023 con la conduzione di Bianca Berlinguer. Il programma viene trasmesso in diretta dallo studio 1 del Centro Safa Palatino di Roma.

Ed in questa occasione uno di loro ha voluto dire la sua sull'approdo della giornalista Bianca Berlinguer sulle frequenze di Rete 4 con il suo nuovo talk show politico E'. Cosa ha ...- - > Un altro caso di aperitivo a caro prezzo a Porto Cervo. A Porto Cervo dei turisti hanno dovuto pagare 100mila euro per un aperitivo. Se ne è parlato in un servizio di "È", nuovo programma Mediaset condotto da Bianca Berlinguer. Il conto pazzo è arrivato dopo l'apericena a base di caviale importato con un volo privato e una bottiglia di vino francese ...

È sempre Cartabianca, tra Elly Schlein e battibecchi con Corona: anticipazioni Libero Magazine

È sempre Cartabianca, ospiti: la società divisa tra poveri e super ricchi Affaritaliani.it

Bianca Berlinguer non convince per niente un telespettatore: "Non la seguirò" Sul settimanale Nuovo Tv c'è una rubrica in cui i lettori hanno la ...È sempre Cartabianca: anticipazioni e ospiti della puntata in onda stasera, martedì 19 settembre 2023, alle ore 21,20 su Rete 4 ...