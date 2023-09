Curiosità: Gianni Minà (Torino, 17 maggio 1938 – Roma, 27 marzo 2023) è stato un giornalista, scrittore e conduttore televisivo italiano.

a Torino all'età di 87 anni il filosofoVattimo. A darne notizia ai quotidiani è stato Simone Caminada, compagno del filosofo negli ultimi anni di vita. Vattimo era ricoverato in ospedale ...Era ricoverato all'ospedale di Rivoli, in provincia di Torino E'il filosofoVattimo, aveva 87 anni. Vattimo era stato ricoverato all'ospedale di Rivoli, in provincia di Torino. Vattimo si è spento in serata a Torino, come ha detto Simone Caminada, ...

È morto Gianni Vattimo, il filosofo aveva 87 anni Corriere della Sera

Gianni Vattimo è morto: il filosofo aveva 87 anni La Repubblica

Aveva 87 anni. Lo studioso ha passato le ultime ore ricoverato in ospedale a Rivoli, dopo che le sue condizioni di salute si erano aggravate negli ultimi giorni ...Be’, ora che è morto chissà se vedrà. Anche se non dovesse vedere, dovrebbe restarci la gioia di aver visto lui, di aver conosciuto e frequentato uno studioso vero, finissimo, privo di arie, una ...