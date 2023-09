"È la prima volta al mondo". A Bari la sorprendente operazione oculistica da remoto

Curiosità: Germania - La prima volta (Fussball Weltmeisterschaft 1954) è un film del 1954 diretto da Sammy Drechsel, Gerhard Grindel e Horst Wiganko. Film ufficiale sul campionato mondiale di calcio 1954 svoltosi in Svizzera dal 16 giugno al 4 luglio 1954, il film fu distribuito in Germania Ovest il 9 luglio 1954. È conosciuto anche col titolo I giganti tedeschi, traduzione del titolo internazionale German Giants.

Non è lache Taylor Swift invita i suoi fan a recarsi alle urne. A luglio ha incoraggiato i suoi fan di Nashville a partecipare al voto per le elezioni del sindaco della città. Anche nel ...Chi ha poca dimestichezza con l'applicativo web o non ha la possibilità di usarlo inpersona, ... Unaall'interno dell'applicativo web si può visualizzare il modello precompilato e ...

Totti, Noemi e Ilary Blasi: i tre per la prima volta insieme La7

Qatargate, per la prima volta tutti gli indagati in aula: chiesta la nullità degli atti dell’accusa Il Fatto Quotidiano

Al Policlinico di Bari è stato operato alla cornea il primo paziente con il professionista collegato da remoto. È il primo caso al mondo ...Gli imputati contestano le violazioni delle immunità parlamentari e i conflitti d’interesse del giudice Claise. Se ne dovrebbe parlare in tribunale il 14 maggio ...