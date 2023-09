Due modelle trovate morte in tre giorni | mistero a Los Angeles | Maleesa aveva 31 anni | Nikki 32

(Di martedì 19 settembre 2023)a Los, dove due giovanisono statenel giro di pochinei rispettivi appartamenti. Le vittime si chiamavanoMooney e Nichole Coats e sono statesenza vita rispettivamente il 10 e 12 settembre: non è ancora chiaro se ci siano legami tra i due decessi, ma le autorità per adesso non lo escludono categoricamente. Duenel giro di pochiLa modellaMooney è stata trovata senza vita nella sua abitazione lo scorso 12 settembre. Pochiprima, il 10 settembre, la modella Nichole Coats era stata trovata morta in casa. La famiglia di Coats ritiene che sia stata uccisa. «La posizione in ...

A Milano la settimana della moda donna prende il via congiorni di anticipo rispetto al ... Marco Rambaldi , Maxivive , Niccolò Pasqualetti , Tokyo James e Vitelli ) non sono statema 20 ...È mistero in merito alla morte ditrovate senza vita nella loro casa a Los Angeles: icadaveri sono stati trovati a 2 giorni di distanza e, secondo le prime indagini, si fa strada l'ipotesi di una morte delittuosa per ...

Due modelle sono state trovate morte nei loro appartamenti a Los Angeles nell'ultima settimana. Al momento non sembra esserci alcun legame fra i due incidenti ma le autorità non lo escludono ...