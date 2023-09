Due giorni di tregua e ultimo caldo | da giovedì le temperature calano

Leggi su bergamonews

(Di martedì 19 settembre 2023) Tempo in miglioramento mercoledì (19 settembre) sulla Lombardia grazie alla rimonta dell’alta pressione sull’Europa meridionale, conancora sopra la media del periodo. Daci sarà il graduale indebolimento dell’alta pressione a partire da ovest per un’ampia depressione in arrivo dalla Francia, che trae venerdì porterà un nuovo peggioramento del tempo accompagnato da un calo termico. Il bollettino meteo del Centro Meteo Lombardo a cura di Simone Budelli. Martedì 19 settembre 2023 Tempo Previsto: In mattina cielo poco nuvoloso ovunque; possibili banchi di nebbia o nubi basse in pianura in rapido dissolvimento. Nel pomeriggio e in serata cielo poco nuvoloso in pianura, annuvolamenti sparsi sui rilievi con isolati rovesci sulle Prealpi orientali.: Minime in lieve calo (15/19°C), ...