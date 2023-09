Droni e videogiochi | guerra al terrorismo | così Israele recluta i suoi piloti

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 19 settembre 2023) Capelli biondi ricci e lunghi raccolti in una lunga coda, occhi celesti e un sorriso da adolescente. L'operatrice M. – altri dati sudi lei non possono essere resi noti – adolescente non lo è più. M. ha già 22 anni, un'età con la quale in Italia si studia all'università oppure si muovono i primi passi nel mondo del lavoro. Difficile nel Belpaese essere presi sul serio a 22 anni. Non è invecein. Grazie ai buoni uffici della Europe Israel Press Association (EIPA), Libero è stato accolto assieme ad altre testate europee alla base dell'aeronautica militare israeliana di Hatzor, nel sud del paese, a circa 40 chilometri a nord della Striscia di Gaza. Qua la giovane M. ci ha accolti: ovviamente non è l'ufficiale di grado più alto della base, eppure la star della giornata è lei quale operatrice dei, uno strumento critico per ...