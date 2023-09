Droga esposta in vendita sul bancone del bar con tanto di cartello

(Di martedì 19 settembre 2023) AGI -insuldel bar, condi esposizione eper la. A scoprire l'anomala scelta del titolare del bar sono stati i carabinieri della Stazione di Soverato che hanno tratto in arresto l'uomo, un 46enne, con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Durante un controllo, i militari dell'Arma hanno scoperto ladi infiorescenze di cannabis in un bar annesso ad un'area di servizio carburanti. I militari hanno sequestrato circa 48 grammi di prodotto, sfuso, contenuto in un barattolo di vetro e posizionato ben in vista suldella cassa. C'era ancheun'etichetta riportante la dicitura "Maria Euro 5 al grammo". Nel corso della perquisizione è stato ...

