Dream Scenario | tutti sognano Nicolas Cage nel trailer dello strambo film A24

Leggi su movieplayer

(Di martedì 19 settembre 2023) Vibe alla Essere John Malkovich e quella che sembra essere una grande interpretazione di. A24 ha diffuso in streaming ilufficiale di, suggestivo thriller psicologico con punte di fantasy che vede protagonista unin quella che è già stata definita come una delle sue interpretazioni migliori in carriera. Lo stravagantesceneggiatore/regista Kristoffer Borgli vede il premio Oscar nel ruolo di Paul Matthews, uno sfortunato e ordinario padre di famiglia che diventa una superstar internazionale quando inizia ad apparire in sogno nella mente di milioni di sconosciuti mentre dormono. Alla fine, quei sogni iniziano a diventare incubi pieni di stranezze alla...