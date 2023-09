(Di martedì 19 settembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoI Vigili del Fuoco di Avellino e sono intervenuti a Solofra in via Francesco Guarino per un soccorso ad undi 53 anni, il quale solo innon rispondeva ai ripetuti richiami di amici e vicini. La squadra intervenuta dalla sede centrale di via Zigarelli, una volta entrata inha rinvenuto il corpo dell’privo di vita, sul posto il personale medico e i Carabinieri per i rilievi di propria competenza. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Curiosità: Greci (Katundi in arbëresh) è un comune italiano di 584 abitanti della provincia di Avellino in Campania.

...identifichi tutti i vini prodotti in Campania - prosegue il consigliere di opposizione - In... quindi, non possono essere assolutamente mescolati in un unico calderone, generando unper ...... per fortuna viviamo in una casa moderna - racconta - è stato come rivivere il terremoto in,... Nessun danno, qualche vaso rotto in terrazza, in casa di Mimmo e Luca ildel terremoto è ...

Dramma in Irpinia, uomo trovato morto in casa anteprima24.it

Etichetta Doc Campania: «Un dramma per l'Irpinia se includesse tutti i vini» ilmattino.it

Partirà a breve l'Anno Accademico anche presso il Polo Universitario di Grottaminarda. C'è ancora tempo per le iscrizioni.Il Consigliere delegato all' ...Si confronterà con gli studenti del Convitto Colletta il giornalista Gianluca Amatucci. L'occasione è offerta dall'anniversario dei bombardamenti, la data che 80 anni fa ha segnato le coscienze di ogn ...