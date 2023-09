(Di martedì 19 settembre 2023) Crolla l’accusa diper il difensore dell’Atalanta José Luis, trovato positivo al Clostebol durante un controllo nel ritiro del club bergamasco a luglio del 2022: il Tas di, infatti, hail centrale di origini argentine. Un secondo e stavolta definitivo verdetto.aveva già vinto davanti al Tribunale nazionale antiche aveva ritenuto la positività frutto di una “assunzione involontaria”, così come chiedeva il difensore, che ha sostenuto fin dal primo momento di aver soltanto utilizzato una pomata. Nel frattempo, però,ha dovuto saltare il Mondiale con l’Argentina e 13 partite con l’Atalanta in quanto sospeso: un danno enorme nella carriera del giocatore. Dopo la prima ...

Curiosità: José Luis Palomino (San Miguel, 5 gennaio 1990) è un calciatore argentino, difensore dell'Atalanta.

Crolla l'accusa diper José Luis. Il difensore dell'Atalanta era stato trovato positivo al Clostebol durante un controllo nel ritiro del club bergamasco a luglio del 2022. Assolto al Tribunale nazionale ...Il TAS di Losanna assolve definitivamente il difensore dell'Atalanta Joséper il casoavvenuto l'anno scorso Il difensore dell'Atalanta Josénon solo è tornato in campo contro il Monza, ma è stato anche assolto definitivamente per il caso...

Doping, Palomino assolto anche al Tas di Losanna la Repubblica

Doping, Palomino assolto anche al Tas di Losanna L'Eco di Bergamo

• Abbonati a GPRO e goditi tutto il sito, compresi i contenuti esclusivi di G+, SENZA PUBBLICITA’ Per sapere come rimuovere l’Ad Block clicca qui.Stando a quanto rivelato da Repubblica.it, Josè Palomino dell'Atalanta ha vinto anche il ricorso al Tas di Losanna in merito alla squalifica che gli era stata comminata per doping nel ...