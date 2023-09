Dl asset | Cannata Fdi | ' con governo Meloni avremo mercato più trasparente e competitivo'

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 19 settembre 2023) Roma, 19 set. (Adnkronos) - "Unpiùe più efficacia nel tutelare gli utenti. Facciamo tre passi in avanti sul caro voli rispettando le regole Ue ma con uno stop alla profilazione degli utenti e maggiori poteri all'Antitrust, che sarà messa in condizione di intervenire". Così Luca, deputato di Fratelli d'Italia, commenta l'obiettivo dell'esecutivo di contrastare i costi eccessivi operati da parte di alcune compagnie. "L'emendamento - prosegue - prevede l'eliminazione del ‘riferimento al prezzo massimo', vale a dire il 200% del costo medio, affidando ampi poteri all'Autorità garante per la concorrenza nel monitoraggio degli elementi che concorrono alla formazione del costo dei biglietti (i cosiddetti algoritmi). L'Authority avrà facoltà di sanzionare pesantemente le compagnie ...