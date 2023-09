Diritti | Zan Pd | ' per Fdi quelli delle persone Lgbtqia+ sono ' porcherie' '

(Di martedì 19 settembre 2023) Roma, 19 set. (Adnkronos) - "Fratelli d'Italia risolve così la questione dei: non ci si deve occupare di queste ‘' semplicemente perché ‘qui' non esistono. L'ossessione della destra sta degenerando in follia, lo stesso negazionismo vissuto nel nostro passato più buio". Lo scrive su X il deputato dem Alessandro Zan, responsabiledella segreteria nazionale del Partito democratico, postando una foto con la seguente didascalia: Nota shock del consigliere di FdI: "La piazza arcobaleno in questo ‘paesello' è una porcheria, inneggia ai gay che a Cantalice non ci".

Curiosità: Alessandro Zan (Padova, 4 ottobre 1973) è un politico e attivista italiano. Esponente della comunità LGBT, è noto soprattutto per aver promosso e ottenuto il primo registro anagrafico italiano delle coppie di fatto, aperto anche alle coppie omosessuali, e per essere il relatore del disegno di legge contro l'omofobia, la transfobia, la misoginia e l'abilismo approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati il 4 novembre 2020.

Roma, 19 set. (Adnkronos) – “Fratelli d’Italia risolve così la questione dei diritti delle persone Lgbtqia+: non ci si deve occupare di queste ‘porcherie’ semplicemente perché ‘qui’ non esistono. L’os ...I regimi, ci ha insegnato Liliana Segre, contano sulla nostra indifferenza. A noi il compito di non dimenticare le storie delle ragazze, cadute sotto i colpi dei bastoni. Quelle dei giovani impiccati ...