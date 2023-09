Di Lorenzo | Calabria | Calhanoglu | Immobile | protagonisti della campagna NOW

Leggi su digital-news

(Di martedì 19 settembre 2023) Al via ladi NOW dedicata alla partenza delle competizioni UEFA 2023/2024, con la UEFA Champions League (121 partite su 137), la UEFA Europa League e la UEFA Europa Conference League. Prende il via oggi laUEFA Champions League NOW, con i 4 giocatori rappresentativi delle 4 squadre italiane nel ruolo di. Schierati in prima linea, fieri dei coloripropria maglia...