Dengue Italia | crescono i casi | sono 208 da inizio anno a oggi

(Di martedì 19 settembre 2023) Gli autoctoni salgono a 27. Tutti i contagiguariti o in via di miglioramento Salgono idiin. “27 iconfermati trasmessi localmente ine notificati al 18 settembre. Questiriferiti a tre episodi di trasmissione non collegati tra loro in provincia di Lodi (21confermati), in provincia di Latina (2) e in provincia di Roma (4con esposizioni in diverse parti della città metropolitana di Roma per cuiin corso indagini per verificare eventuali collegamenti epidemiologici). Tutti iguariti o in via di miglioramento. Dall’...

Curiosità: La febbre dengue, più conosciuta semplicemente come dengue, è una malattia infettiva tropicale causata dal Dengue virus. Il virus esiste in cinque sierotipi differenti (DENV-1, DENV-2, DENV-3, DENV-4, DENV-5) e generalmente l'infezione con un tipo garantisce un'immunità a vita per quel tipo, mentre comporta solamente una breve e non duratura immunità nei confronti degli altri. L'ulteriore infezione con un altro sierotipo comporta un aumento del rischio di complicanze gravi.

Zanzara Aedes Salgono i casi diin, con i contagi in aumento anche a Roma e nel Lazio per la prima volta secondo le news di oggi. 'Dai colleghi ci stanno arrivando decine di segnalazioni di quadri febbrili sospetti, ...

(Adnkronos) – Salgono i casi di Dengue in Italia. "Sono 27 i casi confermati trasmessi localmente in Italia e notificati al 18 settembre. Questi casi sono riferiti a tre episodi di trasmissione non co ...Quattro i ceppi esistenti e diffusi dalle zanzare anche a causa della tropicalizzazione del clima in Italia ed Europa. I casi 'autoctoni'. Ecco come prevenire il contagio ...